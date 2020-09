Bakayoko al Milan, si alza il pressing sul Chelsea: saranno 48 ore decisive

Bakayoko al Milan, le ultime

MILANO – Dopo l’acquisto di Sandro Tonali, il Milan ha intenzione di completare la sua batteria di centrocampisti centrali con l’acquisto di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese, già in rossonero con Gattuso in panchina, ha trovato l’accordo sull’ingaggio con Maldini e ha tutta l’intenzione di ritornare a Milano e, per far sì che ciò accada, è necessario trovare un compromesso con il Chelsea.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha già ceduto alle pressioni rossonere accettando il prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto con un’operazione che dovrebbe aggirarsi sui 30-32 milioni di euro complessivi. Saranno decisive le prossime 48 ore: entro sabato la trattativa potrebbe definitivamente chiudersi in favore del Milan.