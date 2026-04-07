Milan, Attacco sterile: tandem bocciato per Max

Il tecnico del Milan ha schierato una formazione atipica per quanto riguarda l’attacco

La Gazzetta dello Sport riporta stamattina: “Milan, da Nkuku a Pulisic e Leao. Cinque attaccanti e. . . zero reti“. Anche la partita a Napoli ha messo in luce le serie difficoltà offensive del Diavolo, le cui punte stanno avendo enormi problemi a segnare nelle ultime settimane. Nonostante Max Allegri avesse a disposizione tutti e cinque gli attaccanti (Nkunku e Fullkrug sono partiti titolari, mentre nella seconda parte della gara sono subentrati Gimenez, Pulisic e Leao), al Maradona hanno deluso e il Diavolo è tornato a casa senza aver realizzato nemmeno un gol.

In riferimento alla coppia Nkunku–Fullkrug, Allegri ha dichiarato nel post-partita a DAZN: “Per quale motivo ho optato per loro due? Prima di tutto, hanno disputato una buona gara. Nkunku ha avuto due buone possibilità, ha svolto un ottimo lavoro per la squadra e ha anche giocato bene dal punto di vista tecnico. Nel primo tempo, uno come lui deve segnare, o almeno tirare in porta. Nella seconda metà della partita è stato lo stesso, ma direi che entrambi sono stati bravi, così come l’intera squadra. Il football è composto da queste situazioni in cui abbiamo commesso errori. È stata una gara bloccata. Nel primo tempo abbiamo subito il tiro di Spinazzola e poi un contropiede dopo un nostro errore a metà campo. Anche nel secondo tempo è stato simile, con 2-3 ripartenze. . . Solo ripartenze. Sapevamo che sono veloci a scatenarsi e in alcune situazioni li abbiamo messi nelle condizioni di farlo. “