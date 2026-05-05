In Inghilterra, e in particolare sul Daily Mail, si sostiene che quattro grandi club europei stiano prestando attenzione alla situazione: Manchester United, Manchester City, Liverpool e Real Madrid stanno considerando un potenziale trasferimento di Leao per la prossima estate. Rispetto ai precedenti mercati, il Milan sembra ora più aperto a esaminare eventuali offerte che potrebbero arrivare in via Aldo Rossi. Il tabloid britannico, che nega un litigio tra il calciatore e Max Allegri, afferma anche che Rafa non è stato proposto al Barcellona e aggiunge che il portoghese potrebbe partire per circa 60 milioni di sterline, un importo che si avvicina ai 70 milioni di euro.

I possibili interessi del Mondiale

I possibili acquirenti

La situazione attuale

Così, tre squadre dellae una dellahanno manifestato interesse per Leao e hanno curioso riguardo alla sua disponibilità per un trasferimento. Le quattro società preferirebbero finalizzare un eventuale affare prima della Coppa del Mondo per evitare un aumento del valore del suo cartellino, nel caso in cuidovesse brillare nel torneo.tecnico del, ha recentemente affermato che la squadra desidera ingaggiare un'ala di alto livello, ma la disponibilità economica dipenderà dalla qualificazione dei Red Devils allaIlsta considerando diverse soluzioni per rimpiazzare Salah, mentre la dirigenza del Manchester City sta cercando di capire come potenziare una rosa che perderà. Infine, ildesidera rinnovare parte della sua formazione durante l'estate e migliorare il suo attacco.Ciò che comunque rimane abbastanza certo è il possibile divorzio a fine stagione tra le parti.sembra essere arrivato agli ultimi saluti. 7 stagioni in rossonero in cui tutti i tifosi hanno potuto vedere un talento naturale che adesso ha bisogno di ritrovare gli stimoli adatti. I problemi legati alla pubalgia lo hanno tenuto costantemente ai box non trovando mai una buona continuità. Come se non bastasse si sono aggiunti i possibili problemi legati al caso del giro di escort presente a Milano.sembra essere coinvolto e il suo nome appare nella lista della procura. Il calciatore ha voluto rendere noto a tutti la sua esenzione da tali fatti con una dichiarazione sulla sua pagina Instagram.

"In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali di riferimento a un'inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto di questa inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso nessuno reato...."