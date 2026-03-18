Milan, Letizia: ” In attacco c’è qualcuno di…” Le parole

Secondo Francesco Letizia il Milan attuale ha dei problemi soprattutto per quanto riguarda la gestione del reparto offensivo

Francesco Letizia, ha dichiarato alcuni pensieri riguardo al Milan di Allegri: “Sento preoccupazione dopo l’ultima sconfitta? No, la mia emozione è rabbia, non ansia. È fondamentale raggiungere il quarto posto. Ciò che mi infastidisce è che si poteva aspirare al titolo. Anche arrivare in seconda o terza posizione ha poca rilevanza: il traguardo doveva essere quello. Prima smettiamo di parlarci del ‘miracolo di Allegri’, meglio è per tornare con i piedi per terra e costruire una squadra capace di vincere seriamente il prossimo anno.

“Questi incontri sono utili per discernere chi rimarrà e chi andrà via. Posso dirti che, a parte Maignan, Pavlovic, Rabiot e Gabbia, tutti gli altri sono oggetto di dibattito. Le situazioni sono varie: ci sono giocatori da rinnovare, chi ha deluso, e chi è al termine del proprio ciclo. Per quanto riguarda Gimenez, voglio capire dove si colloca. Su Tomori farei delle considerazioni. L’investimento su Jashari mi ricorda quello effettuato su De Ketelaere. Ecco, dico qualcosa che potrebbe non piacere: rifletterei anche su Pulisic. Due mesi così non sono tollerabili, ha opportunità in Premier e potrebbe essere ceduto. Tra Leao, Pulisic e Nkunku, uno di loro è di troppo. ”