Milan, Attacco dalle molteplici facce: la probabile prima del match

La gara di questa sera contro il Como si sta avvicinando sempre di più. Allegri sembra non perdersi d’animo dal momento che i cugini hanno vinto 1 a 0 contro il Lecce ieri sera. Serve assolutamente il risultato vincente per poter stare in scia all’Inter e aggiudicarsi la zona Champions. Ecco chi potrebbe scendere in campo questa sera come titolare nel Milan.
Sembra poter tornare la difesa a tre (3-5-2). In porta ci sarà Maignan che avrà davanti a sé De Winter, Gabbia e Tomori. Sulle fasce prenderebbero posto Bartesaghi e Saelemaekers, mentre a centrocampo i protagonisti sembrerebbero essere Fofana, Modric e Rabiot.
La coppia d’avanti continua a cambiare vertiginosamente. Ad ora i due titolari sembrano essere Leao e Nkunku. Fullkrug è convocato nonostante la frattura al dito del piede e Pulisic può sia partire titolare che entrare a gara in corso.