Milan, Attacco dalle molteplici facce: la probabile prima del match

A poche ore dal match contro il Como continuano a trapelare possibili cambi ella formazione che dovrà essere titolare

La gara di questa sera contro il Como si sta avvicinando sempre di più. Allegri sembra non perdersi d’animo dal momento che i cugini hanno vinto 1 a 0 contro il Lecce ieri sera. Serve assolutamente il risultato vincente per poter stare in scia all’Inter e aggiudicarsi la zona Champions. Ecco chi potrebbe scendere in campo questa sera come titolare nel Milan.

Sembra poter tornare la difesa a tre (3-5-2). In porta ci sarà Maignan che avrà davanti a sé De Winter, Gabbia e Tomori. Sulle fasce prenderebbero posto Bartesaghi e Saelemaekers, mentre a centrocampo i protagonisti sembrerebbero essere Fofana, Modric e Rabiot.

La coppia d’avanti continua a cambiare vertiginosamente. Ad ora i due titolari sembrano essere Leao e Nkunku. Fullkrug è convocato nonostante la frattura al dito del piede e Pulisic può sia partire titolare che entrare a gara in corso.