Nell'ultimo episodio del podcast "Te ne intendi di calcio", si è discusso del Milan e delle dinamiche interne della dirigenza, con Sandro Sabatini che ha messo in evidenza il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, sempre più ingombrante e causa di attriti nella gestione della società.

Le parole di Sabatini

Il commento di Franco Ordine

Il titolo del Corriere dello Sport

Il QS sulla dirigenza

"Voi ve la prendete con Furlani, ma c'è un filo conduttore che, da essere il calciatore più noto al mondo, in alcune narrazioni diventa un fantasma, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Che ruolo ha Ibrahimovic nel Milan? ".Franco Ordine ha commentato anche lui questa situazione: "Ibra è scomparso quando il Milan ha totalizzato 42 punti nel girone d'andata e riappare improvvisamente con 25 punti nel girone di ritorno. Questo non è normale, non è un modo di condurre le cose".Dopo i disastri della passata stagione,, essendo una persona astuta, ha scelto di ritirarsi un po’ dalle scene, anche a causa dei risultati deludenti di quell’anno. Tuttavia, la situazione, nonostante questo suo allontanamento, non è cambiata, e quindi ilè pronto a tornare al centro della scena. Non si può escludere che l’incontro avvenuto pochi giorni fa aconsia stato un passo verso una nuova gestione. A confermare ciò è quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, che ha titolato riguardo all’incontro nella capitale inglese "E Ibrahimovic può riscalare le gerarchie", sottolineando anche il suo piano di collaborazione sportiva conA causa di un finale di stagione insoddisfacente, e non solo, nessuno può considerarsi al sicuro nel continuare la propria esperienza alper la prossima annata.Dal sogno di vincere il campionato alla possibilità di partecipare allil prossimo anno. Ma cosa è accaduto al Milan in questa seconda parte di stagione così difficile? È impossibile individuare un unico colpevole o una sola ragione, ma anche il proprietarioha riconosciuto che qualcosa non ha funzionato come previsto e continua a non andare per il verso giusto, il che lo potrebbe spingere a intervenire e a ristrutturare tutto di nuovo. Rifacendosi anche al recente incontro ditra il numero uno di RedBird e i principali membri della dirigenza rossonera, Il QS, nell'edizione Il Giorno, ha titolato: "Adesso Cardinale sottopone tutti a valutazione".