In tanti si chiedono quale sia l'effettiva mansione di Ibrahimovic all'interno della dirigenza del Milan riunita a Londra da Cardinale
Leao-Milan, addio in estate?
Nell'ultimo episodio del podcast "Te ne intendi di calcio", si è discusso del Milan e delle dinamiche interne della dirigenza, con Sandro Sabatini che ha messo in evidenza il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, sempre più ingombrante e causa di attriti nella gestione della società.
Le parole di Sabatini"Voi ve la prendete con Furlani, ma c'è un filo conduttore che, da essere il calciatore più noto al mondo, in alcune narrazioni diventa un fantasma, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Che ruolo ha Ibrahimovic nel Milan? ".
Il commento di Franco OrdineFranco Ordine ha commentato anche lui questa situazione: "Ibra è scomparso quando il Milan ha totalizzato 42 punti nel girone d'andata e riappare improvvisamente con 25 punti nel girone di ritorno. Questo non è normale, non è un modo di condurre le cose".
Il titolo del Corriere dello SportDopo i disastri della passata stagione, Zlatan Ibrahimovic, essendo una persona astuta, ha scelto di ritirarsi un po’ dalle scene, anche a causa dei risultati deludenti di quell’anno. Tuttavia, la situazione, nonostante questo suo allontanamento, non è cambiata, e quindi il Senior Advisor di RedBird è pronto a tornare al centro della scena. Non si può escludere che l’incontro avvenuto pochi giorni fa a Londra con Cardinale e Calvelli sia stato un passo verso una nuova gestione. A confermare ciò è quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, che ha titolato riguardo all’incontro nella capitale inglese "E Ibrahimovic può riscalare le gerarchie", sottolineando anche il suo piano di collaborazione sportiva con Geoffrey Moncada.
Il QS sulla dirigenzaA causa di un finale di stagione insoddisfacente, e non solo, nessuno può considerarsi al sicuro nel continuare la propria esperienza al Milan per la prossima annata.
Dal sogno di vincere il campionato alla possibilità di partecipare all'Europa League il prossimo anno. Ma cosa è accaduto al Milan in questa seconda parte di stagione così difficile? È impossibile individuare un unico colpevole o una sola ragione, ma anche il proprietario Gerry Cardinale ha riconosciuto che qualcosa non ha funzionato come previsto e continua a non andare per il verso giusto, il che lo potrebbe spingere a intervenire e a ristrutturare tutto di nuovo. Rifacendosi anche al recente incontro di Londra tra il numero uno di RedBird e i principali membri della dirigenza rossonera, Il QS, nell'edizione Il Giorno, ha titolato: "Adesso Cardinale sottopone tutti a valutazione".
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