Il tecnico livornese ha commentato nella fase pre partita le sue scelte di formazione e il campionato corrente

Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN in vista della partita tra Milan e Genoa. Ecco cosa ha dichiarato prima dell’incontro a San Siro.

Leao e Pulisic giocheranno finalmente insieme dall’inizio. Quali domande gli hai posto?

“Entrambi sono in grado di adattarsi alla posizione di attaccante in modo alternato. È fondamentale che non diventino punti di riferimento per gli avversari; sfruttando le loro abilità possono esprimersi al meglio”.

Nessun cambio di formazione oggi… Come gestirai questo periodo?

“Non ne ho idea, la gara più importante è stasera. Dopo il match vedremo chi sarà disponibile per Firenze. Abbiamo recuperato quasi tutti, speriamo di avere anche Nkunku; in caso contrario, sarà per la prossima a Como. Gli altri stanno bene in generale. Quando cominci a fare calcoli, possono emergere errori”.

I centrocampisti continuano a non segnare?

“Ripeto sempre che alla fine della stagione i numeri si bilanciano. Leao e Pulisic stanno segnando, Nkunku ha iniziato a realizzare reti, anche Fullkrug farà gol, così come i centrocampisti e i difensori su calci da fermo. Dobbiamo rimanere concentrati, se abbassiamo la guardia paghiamo le conseguenze, come dimostrano i 10 gol subiti nelle cinque partite contro Pisa, Parma, Sassuolo, Torino e Cremonese”.