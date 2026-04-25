Domani sera, durante la partita tra Milan e Juventus, si confronteranno 4 attaccanti due dei quali quest’anno non hanno soddisfatto le attese: Rafael Leao e Jonathan David. Anche se il portoghese ha avuto un impatto maggiore rispetto al canadese(9 gol in campionato), ci si aspettava comunque di più da lui, soprattutto considerando le varie critiche che riceve frequentemente. L'incontro di San Siro potrebbe quindi rivelarsi decisivo per uno dei due attaccanti. Chi avrà la meglio nella partita di domani avrà un ruolo fondamentale per garantire la propria qualificazione alla prossima Champions League.

Leao sul mercato

Il protagonista principale di questo finale di stagione sarà senza dubbio, che si è trovato al centro di diverse speculazioni di mercato che lo vedrebbero allontanarsi dale dalla Serie A. Per molti, l'esperienza del portoghese con la maglia rossonera è giunta alla sua conclusione, ed è per questo che cominciano a circolare i nomi di vari club potenzialmente interessati al numero 10 del Diavolo.

Tuttosport ha dedicato ampio spazio a questo tema, titolando riguardo al futuro del portoghese "Dal Diavolo ai Red Devils. Leao sotto tiro". Questo gioco di parole era intenzionale, dato che tra le squadre che mostrano interesse per il numero 10 del Milan vi è anche il Manchester United, il quale sembra essere il club più motivato a seguire questa pista nella prossima estate.