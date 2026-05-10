Il tecnico dell'Atalanta sa cosa vuole da questa stagione che passa per la gara contro il Milan: qualificarsi in Europa
In preparazione della partita di a San Siro, fissata per le 20. 45, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per introdurre l'incontro. Attualmente, la Dea si trova settima in classifica, una posizione che potrebbe garantire un posto in Conference League a seconda dell'esito della finale di Coppa Italia.
Il riassunto delle parole di Palladino.Qual è l'importanza di questa partita?
"Attendo con interesse un incontro avvincente in un ambiente molto caloroso contro una squadra che cerca punti. Dobbiamo dare il massimo e dimostrare di saper reagire come gruppo. Ci teniamo a conquistare questi punti per mantenere la settima posizione". "Mi trovo molto bene qui, sin dal mio arrivo ho percepito un forte sostegno. Aspiro a formare per la prossima stagione una squadra competitiva e ambiziosa, che rispecchi il mio modo di essere, insieme alla società".
Prima della sfida contro il Milan, l'allenatore Raffaele Palladino ribadisce la sua intenzione di rimanere all'Atalanta."Non ho creato io la squadra essendo giunto a novembre. Sono fiero di aver portato la squadra dal tredicesimo al settimo posto. In Coppa Italia abbiamo perso in semifinale ai calci di rigore, mentre in Champions contro il Bayern è terminato un bellissimo percorso ricco di serate memorabili, come quella contro il Borussia Dortmund". Dobbiamo almeno qualificarci per la Conference League, ma personalmente considero la stagione molto positiva, a parte l’ultimo mese, dove abbiamo avuto difficoltà nella finalizzazione, il che ha un po’ rovinato i risultati dei cinque mesi precedenti".
Riguardo ai rossoneri, attualmente terzi e reduci da una sconfitta contro il Sassuolo, Palladino non risparmia complimenti"Erano in dieci. Mi aspetto un bel match contro un avversario forte che desidera raccogliere punti. Conosco Allegri molto bene, dobbiamo metterlo in difficoltà giocando in modo offensivo: è un rivale dinamico e difficile da prevedere, difende con tre uomini, ma in fase di costruzione si organizza a quattro; bisogna stare attenti ai cambi di marcatura, al posizionamento basso e al pressing alto, a seconda del momento".
Le mosse di AllegriIn preparazione della partita contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri sta considerando alcune importanti variazioni nel centrocampo dove mancherà ancora una volta Luka Modric. Rispetto all'ultima gara giocata in casa contro il Sassuolo, l'unico giocatore confermato sarà Adrien Rabiot, mentre non partiranno titolari né Ardon Jashari né Youssouf Fofana, che saranno sostituiti da Samuele Ricci, il quale assumerà il ruolo di regista, e Ruben Loftus-Cheek.
Dove vedere la garaData: domenica 10 maggio 2026
Ore: 20. 45
Stadio: San Siro
Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision
© RIPRODUZIONE RISERVATA