In preparazione della partita di a San Siro, fissata per le 20. 45, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per introdurre l'incontro. Attualmente, la Dea si trova settima in classifica, una posizione che potrebbe garantire un posto in Conference League a seconda dell'esito della finale di Coppa Italia.

Il riassunto delle parole di Palladino.

"Attendo con interesse un incontro avvincente in un ambiente molto caloroso contro una squadra che cerca punti. Dobbiamo dare il massimo e dimostrare di saper reagire come gruppo. Ci teniamo a conquistare questi punti per mantenere la settima posizione". "Mi trovo molto bene qui, sin dal mio arrivo ho percepito un forte sostegno. Aspiro a formare per la prossima stagione una squadra competitiva e ambiziosa, che rispecchi il mio modo di essere, insieme alla società".

Prima della sfida contro il Milan, l'allenatore Raffaele Palladino ribadisce la sua intenzione di rimanere all'Atalanta.

Riguardo ai rossoneri, attualmente terzi e reduci da una sconfitta contro il Sassuolo, Palladino non risparmia complimenti

Le mosse di Allegri

Dove vedere la gara

"Non ho creato io la squadra essendo giunto a novembre. Sono fiero di aver portato la squadra dal tredicesimo al settimo posto. In Coppa Italia abbiamo perso in semifinale ai calci di rigore, mentre in Champions contro il Bayern è terminato un bellissimo percorso ricco di serate memorabili, come quella contro il Borussia Dortmund". Dobbiamo almeno qualificarci per la Conference League, ma personalmente considero la stagione molto positiva, a parte l’ultimo mese, dove abbiamo avuto difficoltà nella finalizzazione, il che ha un po’ rovinato i risultati dei cinque mesi precedenti"."Erano in dieci. Mi aspetto un bel match contro un avversario forte che desidera raccogliere punti. Conosco Allegri molto bene, dobbiamo metterlo in difficoltà giocando in modo offensivo: è un rivale dinamico e difficile da prevedere, difende con tre uomini, ma in fase di costruzione si organizza a quattro; bisogna stare attenti ai cambi di marcatura, al posizionamento basso e al pressing alto, a seconda del momento".In preparazione della partita controsta considerando alcune importanti variazioni nel centrocampo dove mancherà ancora una volta. Rispetto all'ultima gara giocata in casa contro il Sassuolo, l'unico giocatore confermato saràmentre non partiranno titolari néné, che saranno sostituiti dail quale assumerà il ruolo di regista,Data: domenica 10 maggio 2026Ore: 20. 45Stadio: San SiroDiretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision