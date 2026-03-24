Milan, Sorpasso dell’Atletico per Goretzka? Il punto

Leon Goretzka è sui radar di tanti club europei dal momento che il suo contratto scadrà a Giugno 2026, il Milan tenta l'assalto?

Leon Goretzka è effettivamente un obiettivo per il Milan? Se sì, quali sono le possibilità di vederlo indossare la maglia rossonera dalla prossima stagione? Christian Falk, giornalista della BILD molto informato sulle dinamiche del Bayern Monaco, ha condiviso alcune informazioni riguardo al futuro del centrocampista tedesco, che scadrà con il club bavarese quest’estate.

Qual è la verità sull’interesse del Milan per Goretzka? Ci sono stati già dei contatti?

“Il Milan è seriamente interessato a Goretzka e ha già dialogato con i rappresentanti del giocatore. Allegri apprezza molto il suo modo di giocare e desidera portarlo in squadra per la sua vasta esperienza”.

Quali potrebbero essere i principali ostacoli in questa trattativa?

“Ci sono due grandi difficoltà che affronta questa operazione. In primo luogo, il giocatore guadagna molto al Bayern Monaco, circa 17/18 milioni di euro lordi. Se dovesse trasferirsi al Milan, il suo stipendio sarà sicuramente più basso. L’altro problema è la competizione dalla Premier League, poiché l’Arsenal a gennaio ha mostrato interesse per un eventuale trasferimento immediato di Leon in Inghilterra. Anche Atletico Madrid e Tottenham sono in corsa. . . Tuttavia, posso dirti che a lui piacerebbe giocare in Serie A. Quindi, ci sono buone possibilità”.

Si tratta dunque di un super acquisto. Il problema riguarda lo stipendio. L‘Atletico Madrid potrebbe disporre di più ampie cifre rispetto al Milan e questo potrebbe giocare a favore degli spagnoli. Inoltre il Cholo Simeone non si discosta più di tanto dalla proposta di gioco di Allegri. Da una parte il Cholismo e dall’altra il mediatico corto muso, due etichette grossolane ma spesso ricorrenti. Non resta che aspettare di sapere quali saranno le motivazioni di Goreztka che porteranno alla scelta definitiva nel corso della prossima estate.