Atalanta, verso il Milan: Gasperini punta sui titolarissimi

Atalanta, le ultime verso il Milan

MILANO – La probabile formazione dell’Atalanta in vista del Milan sfida valida per la 19esima giornata di Serie A ed in programma oggi alle 18:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Mariani di Aprilia coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Preti e dal quarto uomo La Penna; al VAR ci sarà Chiffi, AVAR Ranghetti.

Nonostante le lamentele di Gasperini per la tante partite giocate negli ultimi giorni, l’Atalanta si presenterà a San Siro con tutta la rosa a disposizione; spazio, dunque, alla formazione migliore possibile con tutti i titolarissimi in campo. Gollini in porta, solita difesa a 3 con Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo Freuler e De Roon saranno i due mediani, con Hateboer a destra e Gosens a sinistra. Davanti la punta sarà Duvan Zapata, con Ilicic e il rientrante Pessina a suo supporto; panchina iniziale per Muriel e Malinovski, pronti a subentrare nella ripresa.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. Allenatore: Gasperini

Le parole di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta: “Domani ci aspetta una partita di livello, molto attesa. Affrontiamo una squadra che nel girone d’andata è stata la migliore, ha dimostrato di saper sopperire ad assenze anche importanti. Che sia una squadra forte lo dice tutto il loro 2020. Il Milan ha gamba, velocità, tecnica, fisicità: tutte componenti senza le quali non sarebbe prima in classifica. E noi dovremo esprimerci al meglio sotto tutti gli aspetti. Noi ci presentiamo contro la prima della classifica per giocare la nostra gara e fare la miglior figura possibile. È un momento particolare della stagione, in cui si gioca tanto e le squadre affrontano le partite come se fossero già decisive”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<