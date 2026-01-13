Milan, Quanto pesa l’assenza di Modric in campo? Il punto

A Firenze il Milan ha faticato molto senza di lui e ci sono dei dati che dimostrano l'importanza del croato

Luca Bianchin, giornalista, ha commentato su gazzetta.it riguardo Luka Modric e l’impatto significativo che ha sui risultati e sulle prestazioni del Milan: “Modric sarà impiegato sempre? Il Milan, con lui in campo, ha ottenuto 39 punti in 18 partite, con una media di 2,17 punti a gara. D’altro canto, Allegri ha affrontato cinque match senza il suo numero 14: le tre partite di Coppa Italia (agevoli vittorie contro Bari e Lecce, sconfitta contro la Lazio), la semifinale di Supercoppa contro il Napoli, e questo Fiorentina-Milan della domenica pomeriggio”.

Bianchin prosegue: “In quel caso, la media di punti è stata di 1,4. Questo implica che la differenza tra avere Modric in squadra e non averlo è di 0,77 punti”. Il dato per alcuni può essere poco significativo ma in una stagione in cui ci sono poche partite il rapporto è fondamentale.

Ecco che il croato ha assunto un ruolo chiave in questa squadra e questo servirà ad Allegri per cercare di capire quando e se farlo riposare. Samuele Ricci scalpita ma ha ancora tanta strada davanti a sè prima di poter prendere le redini del centrocampo rossonero.