I giornali fanno sapere riguardo le possibili strategie del Milan nel mercato per migliorare l'attacco. Attenzione a Gonçalo Ramos e Sorloth. I desideri rimangono Vlahovic e Lewandoski. I rossoneri sono in cerca di un attaccante di alto livello e i nomi associati al Diavolo sono molteplici. L'ultima aggiunta è quella di Gonçalo Ramos, 24enne del PSG, suggerito nei giorni scorsi dai suoi rappresentanti alla squadra di via Aldo Rossi.

Nella lista del Milan figura anche Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid, insieme ai due svincolati che segnano gol, ovvero Dusan Vlahovic e Robert Lewandowski. Inoltre, i dirigenti milanisti segnano sempre anche Nicolas Jackson, che rientrerà al Chelsea dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco, anche se il suo futuro non sembra essere a Londra.

Il Milan, oltre ad occuparsi dell'attacco sta lavorando anche sul centrocampo. Il Corriere dello Sport di stamattina annuncia Goretzka sempre più nel mirino. Il giornale prosegue: "Il calciatore tedesco attende offerte e a breve prenderà una decisione sulla sua prossima meta. Allegri spera di poterlo acquisire per rafforzare il centrocampo e avere un giocatore con maggiore esperienza".

Grimaldo

Altra parentesi di mercato è quella legata a, giocatore dele della nazionale spagnola, è nella lista degli osservati speciali del club. Ecco una parte delle sue parole in una recente intervista.

Alex, ci sono sempre più rumor riguardo al Milan. Ti piacerebbe vestire la maglia rossonera la prossima stagione?

"Mi trovo bene al Bayer Leverkusen. Tuttavia, il Milan è uno dei club più prestigiosi in Italia, con uno stadio fantastico, una grande tifoseria e una squadra formidabile (ride, ndr). Ma in Germania sono davvero soddisfatto. Vedremo. . . ".