Mercato Milan, Kostic? Parla Pellegatti: “Arriverà a breve!”

Secondo Carlo Pellegatti, il Milan avrebbe già preso Andrej Kostic e nei prossimi giorni si unirà alla squadra

Carlo Pellegatti ha condiviso sul suo profilo Instagram delle informazioni su Andrej Kostic: “Nato nel 2007, di nazionalità montenegrina, gioca come centravanti. Attualmente è tesserato con il Partizan di Belgrado, dove ha segnato 7 gol in 13 incontri. Kostic era già stato menzionato in relazione al Milan, e ora è stato ingaggiato. Arriverà a breve, si unirà agli allenamenti e parteciperà alle partite con Milan Futuro”.

Prosegue Pellegatti: “Il suo costo si aggira attorno ai 5 milioni, e tra poco sarà a Milano. Potremmo considerarlo un possibile sostituto di Vlahovic; Tare ha fatto un ottimo lavoro seguendolo e portandolo a Milano, dove sbarcherà nei giorni imminenti”.

“È un mercato rivolto al futuro, ma un ragazzo di 19 anni già titolare nel Partizan mi stimolerà ulteriormente a seguire le gare di Milan Futuro. Sarà poi Allegri a fare le scelte definitive”.