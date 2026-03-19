Milan, Pulisic perde appeal? Il punto di Letizia

L'americano non segna da Dicembre e sembra provare molta fatica per ritrovare i suoi standard in termini di bonus

Francesco Letizia, giornalista, ha condiviso le sue opinioni a MilanVibes riguardo alla rosa della Serie A: “Questi incontri sono utili per determinare chi rimarrà e chi sarà escluso. Ti dico che, a parte Maignan, Pavlovic, Rabiot e Gabbia, il resto è sotto esame. Ci sono varie situazioni da considerare: alcune persone devono rinnovare, altri hanno deluso, alcuni sono a fine percorso”.

“Per quanto riguarda Gimenez, desidero capire meglio la sua situazione. Su Tomori, vorrei fare delle considerazioni. L’investimento in Jashari mi ricorda quello per De Ketelaere. E voglio dire una cosa impopolare: rifletterei anche su Pulisic. Non sono ammissibili due mesi così, ha opportunità in Premier e potrebbe essere ceduto. Tra Leao, Pulisic e Nkunku, qualcuno potrebbe essere di troppo. ”