Milan, Ansia per Rabiot! Possibile assenza oggi? Il punto

Il francese sembra accusare dei fastidi di natura muscolare e questo potrebbe portare ad una sua esclusione dal match

In confronto alla partita di giovedì contro il Genoa, Max Allegri potrebbe apportare cambiamenti significativi al centrocampo del Milan. Luka Modric sicuramente avrà un turno di riposo e sarà sostituito da Ardon Jashari, mentre Youssouf Fofana verrà rimpiazzato fin dall’inizio da Ruben Loftus-Cheek.

C’è anche un’incertezza riguardo a Adrien Rabiot: come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il calciatore francese non sembra essere in perfette condizioni e sarà lui stesso a decidere questa mattina se è disponibile a scendere in campo, affrontando la situazione senza fermarsi.

Se non dovesse risultare idoneo per partire titolare, al suo posto entrerà in campo Samuele Ricci. Allegri non vuole perdere uno suo punto di riferimento a centrocampo pertanto questa opzioni potrebbe essere quella vincente.