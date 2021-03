André Silva: “Francoforte è stata la scelta giusta, mi ispiro a…”

MILANO – André Silva, ex attaccante rossonero attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, ha rilasciato un’intervista a Transfermarkt.it dopo l’update della sua valutazione di mercato, cresciuta sopratutto grazie ai 21 goal in 34 partite segnati in questa stagione di Bundesliga: “Secondo me è troppo basso (ride, nda). […] In verità, non guardo i numeri del mercato. La cosa più importante è l’opinione che ho di me stesso e i punti nei quali posso migliorare. Voglio progredire ogni giorno”.

SUL MIGLIOR SILVA: “Penso che questo André Silva sia quello di sempre. L’unica differenza è l’esperienza e le conoscenze acquisito. […] Quando sei giovane e solo in un nuovo mondo, senza qualcuno che ti aiuti o ti dia le giuste informazioni, non è facile. Ognuno fa il proprio percorso. Sono cambiato di volta in volta, ho trovato numerosi ostacoli, ma attualmente mi sento più tranquillo ed è per questo che posso dimostrare di che pasta sono fatto veramente”.

SUL TRASFERIMENTO IN GERMANIA: “Penso che ora possa dire che è stato il passo giusto. A parte il fatto che ho dovuto cambiare di nuovo tutto: la squadra, lo staff, la lingua, l’ambiente, tutto. Un’esperienza che mi ha messo ancora una volta in una posizione difficile, ma allo stesso tempo mi ha fatto crescere, anche più di prima”.

SULLA BUNDESLIGA: “Il fatto che ogni partita sembri perfettamente bilanciata: 50/50, a parte il fatto che il Bayern sia sempre stato campione nelle recenti edizioni. Il resto del campionato dimostra che il primo della classe può perdere il fanalino di coda”.

SUL SUO FUTURO: “Personalmente ho degli obiettivi ma sono concentrato sul presente. Lavoro duro nel quotidiano per realizzare i miei sogni futuri”.

SUI SUOI IDOLI: “Mi piaceva guardarli in azione. Poi ognuno è diverso e ho cercato di assorbire il meglio da ogni modello possibile pur di migliorare il mio gioco”.

SUI SOGNI COL PORTOGALLO: “Il primo è che voglio esserci e che lavoro sodo per far parte dei convocati. Penso che la squadra abbia un quantitativo importante di qualità e per vincere e pensare di difendere il titolo debba prima di tutto crederci. Ma in questo momento, con i campionati in corso, il pensiero è ancora altrove. Sappiamo, però, di non partire fra i favoriti”.