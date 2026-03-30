Mercato Milan, Si riapre la pista André? Le ultime

La dirigenza rossonera non sembra intenzionata a mollare il talento brasiliano di 19 anni: ecco l'ultimo rilancio

Secondo le informazioni diffuse da ESPN Brasile, il Milan ha presentato una nuova proposta per acquisire il giovane talento André del Corinthians in vista della prossima sessione di mercato. Questa volta, il club milanese è pronto a investire fino a 22 milioni di euro in totale. L’offerta è composta da una parte fissa di 18 milioni di euro e ulteriori 4 milioni legati a bonus legati a obiettivi sportivi. In cambio, il Milan mira a ottenere il 70% dei diritti economici del giocatore. Il centrocampista, attualmente di 19 anni, ha dichiarato di essere pronto a rinunciare anche al suo 30% dei diritti nell’affare, pur senza esercitare pressioni per lasciare il club brasiliano.

Sempre secondo ESPN, la proposta è stata inviata al Corinthians all’inizio della scorsa settimana, ma non è ancora arrivata una risposta ufficiale. Il club brasiliano, infatti, non ha particolare fretta di decidere sul futuro del giocatore. In un tentativo precedente, il Milan era giunto vicino a un accordo per circa 17 milioni di euro, ma l’affare era saltato nelle fasi finali a causa del diniego del presidente Osmar Stabile.

I passi del Milan

Nelle ultime settimane, dopo una negoziazione che ha richiesto diversi giorni, i rossoneri erano convinti di aver concluso tutti i dettagli dell’acquisto, il cui valore totale poteva arrivare a 17 milioni di euro. La vendita era stata stabilita (in tre rate) come segue: 15 milioni di euro (91 milioni di real brasiliani) fissi e ulteriori 2 milioni di euro (12 milioni di real brasiliani) variabili per il 70% dei diritti economici del giocatore – la parte in questione appartiene esclusivamente al Corinthians. Il restante 30% dei diritti è di pertinenza del giocatore stesso, che si era detto disposto a cedere l’importo, tutto per velocizzare la procedura.

Il problema

Tuttavia, le cose hanno assunto una piega inaspettata. Il presidente del club brasiliano, Osmar Stabile, non ha autorizzato il consenso definitivo nonostante l’ufficio legale del Corinthians avesse già redatto documenti attestanti un’intesa preliminare. A complicare la situazione sono arrivate anche le dichiarazioni dell’allenatore Dorival Júnior, che ha manifestato pubblicamente la sua opposizione alla vendita durante la stagione, sottolineando come un calciatore come André meriti una valutazione economica maggiore e rappresenti un valore tecnico prima di tutto.

Il tentativo

Di conseguenza, la trattativa si è arenata, con i brasiliani che sono convinti di avere a disposizione un giocatore di notevole talento: negli ultimi giorni, infatti, si è manifestato l’interesse di importanti club europei come Benfica e Atletico Madrid. Il Milan sta cercando di stimolare la dirigenza brasiliana con questa nuova offerta di 22 milioni di euro.