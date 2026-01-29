Ricavi Milan, San Siro frutta ancora tanto: i numeri

I ricavi ottenuti dallo stadio in questa stagione hanno permesso al Milan di piazzarsi nei primi 20 posti nella classifica europea

Uno studio condotto da Football Benchmark ha redatto la lista delle squadre calcistiche europee in base ai guadagni provenienti dagli stadi nella stagione 2024-2025: in cima alla lista si trova il Real Madrid, che grazie al nuovo Bernabeu ha ottenuto 232,6 milioni di euro. In seconda posizione si trovano il Manchester United (190,7 milioni), l’Arsenal (183 milioni), il PSG (176,6 milioni) e il Barcellona (150,2 milioni).

Nella Top 20 figurano anche tre club italiani: al nono posto si colloca l’Inter, che nella scorsa stagione ha raggiunto la finale di Champions League e ha guadagnato 103,6 milioni di euro dai proventi dello stadio. Il Milan è al 17° posto con 69,5 milioni, mentre la Juventus si posiziona al 19° con 65,4 milioni di ricavi.

La ricerca, riportata da Calcio e Finanza evidenzia anche l’importanza dei ricavi da stadio sul fatturato totale delle squadre: per quanto concerne quelle italiane, i dati sono abbastanza omogenei con il 19% dell’Inter, il 18% della Juventus e il 17% del Milan. Per quanto riguarda il Real Madrid, che si posiziona al primo posto, gli introiti dagli stadi rappresentano il 20% dei ricavi totali, che ormai superano regolarmente il miliardo.