Milan News – Clamoroso Ancelotti: poco fa l’annuncio sul ritorno!

Direttore sportivo e poi nuovo allenatore: questi saranno i due passaggi fondamentali che il Milan è chiamato a fare entro stretto giro di posta per aprire un nuovo ciclo con un nuovo progetto tecnico. Poi, chiaramente, si penserà anche al calciomercato per allestire una formazione ancor più competitiva rispetto a quella attuale. Parlando del tema allenatore, ci sono tantissimi nomi che gravitano in orbita Milan. Dal chiacchieratissimo Massimiliano Allegri a Vincenzo Italiano, passando per i vari Roberto De Zerbi, Maurizio Sarri e tanti altri ancora. Tra questi però, quello che fa più rumore è quello di Carlo Ancelotti, grandissimo ex sul quale proprio in queste ore sono arrivate news decisamente importanti: ecco tutti i dettagli <<<