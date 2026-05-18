Il Milan riesce finalmente a conquistare una vittoria, e lo fa nel momento cruciale. 2-1 contro un Genoa tenace al termine di un incontro teso e carico di emozioni, specialmente considerando l’importanza della partita per i rossoneri. La squadra milanista ha attraversato tempi difficili, affrontando contestazioni da parte dei tifosi e una fase priva di successi e punti in Serie A. La calda domenica genovese poteva davvero rappresentare l’ultima possibilità, un dramma sportivo nel percorso di una squadra che, bisogna ricordarlo, qualche mese fa lottava per un improbabile scudetto con l'Inter. Ma ciò che conta è un ottimo Nkunku, abile a trasformare il quinto rigore per il Milan, insieme al gol di Athekame. Questi due hanno donato ad Allegri un attimo di respiro e la possibilità di lavorare intensamente e con ottimismo verso la partita della prossima domenica, quando il Cagliari arriverà a San Siro per l’ultima giornata. In questo contesto diventa ancor più significativo il lavoro svolto da Massimiliano Allegri in questa stagione. Questo è un breve intervento di Luca Diddi dal canale Youtube di Carlo Pellegatti.

Diddi su Allegri

Sugli obiettivi del Milan

"Credo che i tifosi del Milan, in questo periodo, dovrebbero essere ottimisti. Dovrebbero essere felici perché attualmente il Milan ha raggiunto, ricordo, che mancano ancora 90 minuti, l'obiettivo stagionale della Champions League. Possiamo affermare che il Milan non gioca bene, possiamo dire che non ha una rosa di livello adeguato, possiamo esprimere qualsiasi critica su Allegri. Attualmente però il signor Massimiliano Allegri ha conseguito un obiettivo stagionale che molte altre squadre non sono riuscite a raggiungere. Pertanto, penso che i tifosi milanisti possano ora mettere da parte le critiche, focalizzarsi sulla situazione attuale, prendere atto dei risultati e riconoscere che, nonostante le molte difficoltà e una società assente in certi momenti della stagione, il Milan ha con grande impegno raggiunto un traguardo che lo scorso anno era andato completamente a vuoto e io ritengo che la squadra di quest’anno sia più forte di quella dell'anno passato. ""Io credo che in questo periodo il tifoso del Milan debba sentirsi soddisfatto. Deve essere felice perché attualmente il Milan ha raggiunto, ripeto attualmente, il traguardo stagionale della Champions League, anche se mancano ancora 90 minuti. Possiamo dire che il Milan non gioca bene, possiamo affermare che la squadra non sia all'altezza, possiamo esprimere tutte le nostre critiche su Allegri, ma è innegabile che il signor Massimiliano Allegri abbia ottenuto un risultato stagionale che altre squadre non sono riuscite a conseguire. Pertanto, penso che oggi il tifoso milanista possa mettere da parte le critiche, considerare la situazione attuale, osservare il risultato, riconoscerlo e dire che, nonostante le numerose difficoltà e una società assente in determinati momenti della stagione, il Milan ha conquistato un obiettivo che lo scorso anno era stato completamente mancato. Inoltre, ritengo che la squadra di quest’anno sia più forte di quella dell'anno precedente".