Mercato Milan, Guidi analizza i possibili colpi estivi

Tanti sono i nomi di rilievo accostati al Milan e tal proposito Marco Guidi ha tracciato i profili per la prossima estate

Da diverse settimane si parla di una mini rivoluzione in difesa per il mercato estivo 2026. Due sono i nomi top del momento: Gila e Kim rispettivamente della Lazio e del Bayern Monaco. In aggiunta ci sono altri nomi che potrebbero interessare il Milan nella prossima finestra estiva.

Marco Guidi, giornalista, ha espresso la sua opinione su La Gazzetta dello Sport riguardo alla difesa del Milan: “In termini numerici, poiché il Milan ha iniziato questa stagione con cinque difensori di ruolo, pur schierando una linea difensiva a tre. E dal punto di vista qualitativo, considerando che tra i cinque risulta esserci il giovane Odogu, praticamente mai utilizzato da Allegri. È necessario trovare qualcuno che possa conquistare subito un posto da titolare (o quasi). E visto che Kim del Bayern guadagna 9 milioni netti, il nome che si sta considerando maggiormente in via Aldo Rossi è quello di Mario Gila della Lazio, che è stato portato a Roma da Igli Tare, attualmente direttore sportivo rossonero. Max e i dirigenti del Milan hanno potuto osservarlo da vicino domenica all’Olimpico, dove è stato uno dei migliori in campo. Se c’erano dei dubbi, la prestazione eccezionale di Gila potrebbe averli completamente dissipati”.

“Il contratto del difensore spagnolo con la Lazio scadrà nel 2027, perciò, nonostante sia sempre complicato trattare con Claudio Lotito, il prezzo potrebbe aggirarsi attorno ai 20-25 milioni di euro. Tuttavia, un’eventuale asta potrebbe far lievitare il costo, dato che Gila ha diversi pretendenti oltre al Milan. Anche l’Inter si sta interessando a lui. È ancora presto per parlare di una competizione di mercato, ma la volontà del Milan è chiara: cercare di agire in anticipo per sorprendere la concorrenza”.