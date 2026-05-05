Massimo Orlando, ha commentato il Milan dicendo: "La squadra sembra aver perso la propria strada. Allegri è molto abile nella gestione del gruppo, ma non capisco cosa stia accadendo; da diverse partite la squadra è in crisi, dominata dalla paura, il che influisce molto. Si è creata una divisione tra la squadra e i tifosi".

Sempre Orlando ha parlato della situazione complicata del Milan in campionato sconfitto anche dal Sassuolo

"La squadra sembra aver perso la strada. Allegri è uno dei migliori nella gestione del gruppo, e non capisco cosa stia succedendo; la squadra è in crisi da diverse partite, con molta paura che ha un impatto notevole. Si è creata una rottura con i tifosi. Ora ci sono tre partite rimaste, si deve affrontare il Genoa in un campo difficile, e poi l'Atalanta. La situazione è diventata complicata. O si riuniscono in fretta, o rischiano di sprecare tutto. Vedo la Roma in salute; Gasperini è particolarmente motivato dopo quanto accaduto".

Le parole di Braglia

Sul lato economico

, ha espresso la sua opinione suldopo la sconfitta contro il Sassuolo, affermando: "Il clima attuale non è più quello di due mesi fa. Sembra che l’ambiente si stia sgretolando e che manchino pezzi. Non c’è più un’identità chiara né un percorso logico per raggiungere l'obiettivo della Champions. Ho paura che Juve o Milan possano rimanere fuori. Se stasera la Roma vince, penso che diventi la favorita"., giornalista e finance editor de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato un'intervista affrontando alcuni aspetti legati all’amministrazione e alla finanza del

Quali potrebbero essere le conseguenze a livello sportivo se il bilancio di quest’anno si chiudesse in rosso, considerando la mancata qualificazione alla Champions League di quest'anno?

"Certamente, Cardinale, non l’attuale dirigenza del Milan, ha dimostrato in passato con altri club di voler acquistare giocatori dopo averne venduti alcuni a prezzo favorevole. Ha agito così sia con il Milan che con il Tolosa. È probabile che desideri effettuare delle cessioni per reinvestire sull'acquisto di nuovi giocatori. Tuttavia, questo dipende da quali calciatori si decidono di comprare. Se l'intento è di investire su giovani talentuosi che poi non rendono, la questione può complicarsi. Serve un giusto mix tra giovani promettenti e calciatori esperti che possano garantire risultati e trofei. Comprendo l’ansia attuale dei tifosi milanisti; c’è incertezza su come si gestirà il futuro del Milan, non tanto per quanto riguarda gli aspetti economici, poiché dal punto di vista finanziario il Milan continuerà a stare bene, ma a livello sportivo e nei risultati ci sono molte incognite da risolvere. Un aspetto chiave sarà riuscire a qualificarsi tra le prime quattro; solo così potrà esserci una politica economica più espansiva. In caso contrario, se non si dovesse qualificare per la Champions League, i problemi sarebbero davvero seri".