Milan pronto allo scontro? L’analisi sulla prossima gara

Diverse sono le opinioni sebbene sia presto per qualsiasi pronostico: il Milan riprenderà domani ad allenarsi

Due squadre che lottano per la parte alta della classifica sono già proiettate alla prossima di campionato. Roma e Milan si daranno battaglia domenica 25 Gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico. In realtà i padroni di casa sono concentrati sull‘Europa League dal momento che giovedì affronteranno lo Stoccarda.

Ciò non toglie che Gasperini possa dosare i propri giocatori. Allegri inizierà a lavorare domani con i suoi giocatori per preparare la gara contro i capitolini. Non sappiamo che Milan troveremo. La prima ipotesi è aspettarsi una Roma che davanti al proprio pubblico vorrà fare la partite e assediare l’avversario pertanto i rossoneri si chiuderanno e sfrutteranno le qualità dei suoi contropiedisti.

Difficilmente le carte in tavola cambieranno. La Roma viaggia con 42 punti mentre il Milan con 46. Se Gasperini dovesse riuscire nell’impresa allora i giallorossi si porterebbero nel cuore della zona Champions League facendo perdere di vista la vetta al Milan ( solo se l’Inter dovesse fare il risultato con il Pisa).