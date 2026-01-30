Milan, Il Palace spara alle stelle: l’analisi di Zazzaroni

Il colpo di Mateta al Milan presenta alcune difficoltà nel realizzarsi: il club inglese sembra chiedere molto per il cartellino

La negoziazione del Milan per Jean-Philippe Mateta sta rapidamente trasformandosi in un tema caldo nel mercato calcistico. Stando a quanto si apprende, il club di Milano ha trovato un accordo con il Crystal Palace per trasferire il calciatore per una cifra attorno ai 35 milioni di euro: da via Aldo Rossi stanno cercando di acquistare il giocatore subito, poiché il club inglese sta anche completando l’acquisto di due attaccanti, ovvero Strand Larsen dal Woolverhampton e Guessand dall’Aston Villa.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha condiviso la sua prospettiva sulla trattativa, la quale, in particolare riguardo alle cifre, si discosta dall’opinione prevalente, ma offre anche spunti interessanti riguardo alla dirigenza rossonera. Le dichiarazioni di Zazzaroni diffuse su Instagram: “Ho appreso che il Crystal Palace richiede 60 milioni per Mateta: il Milan non può arrivare a tale somma. Mi hanno anche riferito che per il francese è intervenuto direttamente Giorgio Furlani, che ha collaborato con un agente italiano – molto attivo – legato a Frank Trimboli”.