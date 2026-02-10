Milan, “Scudetto se…” L’analisi di Padovan

La gara contro l'Inter sembra essere difficile, specie se la classifica potrebbe arrivare ad una differenza di 8 punti tra i cugini

Giancarlo Padovan, reporter, è stato invitato a Radio Tutto Napoli. Ecco le sue parole sulla corsa allo Scudetto.

Cosa ha condiviso riguardo all’ultimo turno di campionato?

“Che l’Inter è praticamente irraggiungibile. A meno che il Milan non sconfigga il Como e si presenti al derby con un distacco di cinque punti, che potrebbe ridursi a due. Tuttavia, se l’Inter supera questo ostacolo, credo che il titolo sia già in tasca. Infatti, sono convinto che l’Inter abbia già conquistato il campionato. E il Napoli? Nove punti rappresentano un bel margine. Nel calcio può succedere di tutto, ma recuperare un gap del genere è davvero complicato. Hanno vinto a Genova con grinta e determinazione, anche con un uomo in meno, ma rimane un episodio avvenuto al 96’. Non mi pare siano in ottima forma. Penso che finiranno al secondo o terzo posto”.

Conte continuerà infatti a guidare il Napoli?

“Credo proprio di sì. Non ci sono opzioni migliori disponibili. Ha alcune manie, tende a non dare molto spazio ai giovani, ma se dovessi scegliere qualcuno per allenare una squadra, il primo nome che mi viene in mente è Antonio Conte. Sarebbe interessante vederlo rimanere oltre i due anni, ma Napoli è una piazza di prestigio, che ha conquistato due scudetti in tre anni. Dovrebbe puntare a restare per dare una dimensione europea sia al club che a se stesso”.