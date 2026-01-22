News Milan, Furlani out? l’analisi di Letizia

I cambiamenti interni del Milan sono oggetto di dibattito nell'ambiente rossonero in queste settimane di mercato

Francesco Letizia, reporter, ha parlato su Sportitalia riguardo ai cambiamenti interni al Milan, dichiarando: “La questione del rifinanziamento di Cardinale con Manulife Comvest non dovrebbe distrarre l’ambiente. Ogni speculazione su cambiamenti radicali e sconvolgimenti nella società serve solo a chi è più interessato ai propri vantaggi che a quelli del Milan: in realtà, si tratta di un’operazione semplice, volta a risparmiare milioni di euro grazie a tassi di interesse più favorevoli, simile a quando ognuno di noi decide di rifinanziare il mutuo con un’altra banca”.

Letizia prosegue: “Non ci sono rotture drammatiche, né segnali politici, né cambiamenti significativi: si procede in continuità, con tutto il management scelto da Cardinale negli anni e confermato nel tempo, pienamente soddisfatto dei risultati aziendali. Altri profili, come quello di Calvelli, che già fa parte del CDA del Milan e lavora su iniziative a beneficio del club, rinforzano la struttura attuale senza modificarla”.

Letizia chiude: “Chi sperava di vedere la rimozione di Furlani, immaginando di aggiungere un trofeo alla propria collezione, dovrà rivedere i propri piani”.