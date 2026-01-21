Milan, Una società in cambiamento: l’analisi di Gozzini

La dirigenza rossonera sta mutando in questi giorni di mercato a quanto pare e questo potrebbe influire sul lavoro in campo

Alessandra Gozzini, una giornalista, ha commentato sui movimenti della società del Milan su La Gazzetta dello Sport: “La narrativa societaria del Milan potrebbe aggiungere un nuovo capitolo entro marzo. I termini finanziari sono precisi: idee e obiettivi vengono programmati trimestre per trimestre”.

”RedBird sta cercando di rifinanziare il debito attualmente in essere con Elliott, con l’intenzione di risolvere tutto entro il primo trimestre dell’anno, ovvero entro marzo. Da New York, dove RedBird ed Elliott hanno la loro sede principale, gli interessi del Milan si estenderebbero a tutta la regione centro-settentrionale americana. Manulife Comvest, un’impresa d’investimento con sede a Toronto, Canada, subentrerebbe a Elliott. Da tempo Cardinale sta valutando come poter estinguere in anticipo il debito di 489 milioni di euro, più interessi, fornito dal fondo Elliott e in scadenza nel 2028”.

”L’operazione con Comvest porterebbe a due vantaggi: allungare i tempi di rimborso e abbassare i tassi d’interesse, in un’operazione abbastanza comune in finanza. Così, RedBird e Cardinale con il suo team rimarrebbero in controllo del club con un piano a lungo termine per il Milan e un orizzonte temporale più ampio rispetto alle attuali circostanze. Termini chiave: stabilità e continuità”.