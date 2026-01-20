Milan sei da scudetto? L’analisi di Francesco Letizia

Giornata dopo giornata i rossoneri rimangono in scia all'Inter: il prossimo turno dovranno affrontare la Roma

Francesco Letizia, cronista di Sportitalia, ha condiviso le sue opinioni su Radio Tutto Napoli riguardo alla lotta per lo Scudetto: “Credo che la corsa al titolo sia tra tre squadre: Inter, Milan e Napoli. Anche se il Napoli ha accumulato un po’ di svantaggio, è ancora in competizione. Il Milan risponde sempre presente ad ogni sfida e non deve essere sottovalutato”.

“Poi bisogna considerare tutto: la Champions, i playoff, l’energia spesa, gli infortuni, la buona sorte. Un anno fa, in questo periodo, facevamo i calcoli sulle partite che restavano per il Napoli e vedevamo che il margine d’errore si riduceva”.

“Se non capitano crisi serie, come cinque partite senza vittorie, allora si può lottare fino alla fine. Perciò ritengo che il Milan sarà in gara fino all’ultimo momento”.