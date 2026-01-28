IlMilanista.it
Milan, Leao ha ancora problemi: l’analisi di Bianchin

Lorenzo Focolari – 28 Gennaio, 18:19

L'esterno, ormai punta, del Milan continua ad avere problemi fisici che non gli permettono la resa in campo

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato su Leao e Pulisic: “Per quanto riguarda Leao, la situazione è chiara: ha un problema simile alla pubalgia e ci sta lavorando. Anche io mi chiedo se sia opportuno utilizzarlo, considerando che è al 40/60%, quindi dobbiamo accettare che quest’anno non vedremo il vero Leao. Forse se lo facciamo riposare per un paio di settimane, potremmo farlo passare dal 40 al 70/85%, ma i test effettuati a Milanello suggeriscono di schierarlo in campo”.

“Per quanto riguarda Pulisic, ha avuto vari piccoli infortuni ed è attualmente un giocatore fondamentale, ha sempre dato molto e ora che è in calo, diventa difficile immaginare un altro giocatore del Milan che possa realmente brillare fino alla fine della stagione se non è lui. A Bologna, la coppia Leao-Pulisic è quella preferita”.