Milan, Leao ha ancora problemi: l’analisi di Bianchin

L'esterno, ormai punta, del Milan continua ad avere problemi fisici che non gli permettono la resa in campo

Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato su Leao e Pulisic: “Per quanto riguarda Leao, la situazione è chiara: ha un problema simile alla pubalgia e ci sta lavorando. Anche io mi chiedo se sia opportuno utilizzarlo, considerando che è al 40/60%, quindi dobbiamo accettare che quest’anno non vedremo il vero Leao. Forse se lo facciamo riposare per un paio di settimane, potremmo farlo passare dal 40 al 70/85%, ma i test effettuati a Milanello suggeriscono di schierarlo in campo”.

“Per quanto riguarda Pulisic, ha avuto vari piccoli infortuni ed è attualmente un giocatore fondamentale, ha sempre dato molto e ora che è in calo, diventa difficile immaginare un altro giocatore del Milan che possa realmente brillare fino alla fine della stagione se non è lui. A Bologna, la coppia Leao-Pulisic è quella preferita”.