Milan, C’è un altro rinnovo sul tavolo: l’analisi di Checcerini

Il Milan sarebbe pronto a sviluppare nuovi rinnovi nei prossimi mesi in modo da sigillare i reparti chiave con i giocatori giusti

Durante il suo abituale intervento per TMW, Niccolò Ceccarini ha discusso di calciomercato, focalizzandosi sulle strategie del Milan, mirando non solo al presente ma soprattutto al futuro.



”Il mercato si è concluso con l’acquisto di Fullkrug, ma il Milan ha raggiunto il suo traguardo più importante con il rinnovo di Maignan fino al 2031. Questo è stato il trasferimento più significativo, anche se è evidente che per l’anno prossimo saranno necessarie ulteriori scelte”.

“La prima di queste è quella di esaminare il futuro dell’attaccante tedesco, il cui riscatto è fissato a 5,5 milioni di euro. Nonostante il fallimento dell’arrivo di Mateta a causa di infortuni, il tentativo di anticiparlo evidenziava chiaramente le intenzioni dei rossoneri di potenziare subito l’attacco. Ora resta da vedere se in futuro si potrà tornare a parlare di questa possibilità. Nel frattempo, il Milan sta già iniziando a lavorare anche sul prolungamento di un altro giocatore chiave come Leao. I contatti sono già avviati, considerando che c’è molto tempo a disposizione, dato che il suo contratto scade nel giugno del 2028”.

“L’obiettivo, insomma, è quello di blindarlo ulteriormente. I rossoneri stanno già puntando avanti e hanno messo nel mirino Kostic, del Partizan Belgrado, come un talento da non perdere. Se fosse stato acquisito in questo periodo invernale, sarebbe stato inizialmente integrato nel Milan Futuro. Nei prossimi mesi, il Milan cercherà di superare la concorrenza per garantirne l’acquisto a giugno. Il club rossonero si muoverà anche per un forte difensore centrale, ma le valutazioni saranno fatte più avanti, anche se ci sono già alcune opzioni in discussione. La prima riguarda Gimenez, un centrale uruguaiano di 31 anni attualmente all’Atletico Madrid. Il Milan lo aveva considerato anche a gennaio, ma in realtà non c’è mai stata una vera apertura da parte del club spagnolo. L’altro nome sul tavolo è Dragusin. Questo dipenderà molto dalle eventuali richieste che farà il Tottenham”.