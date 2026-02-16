Milan, Pulisic verso un’altra panchina? I dati

L'attaccante del Milan è da un po' di tempo ai box e la squadra ha bisogno che il suo fantasista torni a segnare

Dopo un periodo recente pieno di difficoltà e diversi infortuni, Christian Pulisic è pronto a riprendere il suo contributo nell’attacco del Milan. Nella vittoria importante contro il Pisa, il numero 11 ha fatto il suo ritorno in campo nella fase conclusiva della partita, apportando un effetto positivo grazie a giocate e sprazzi di energia atletica.

Tuttavia, Pulisic non riesce a trovare la rete da molto tempo. Mercoledì sera, contro il Como, avrà una nuova possibilità di tornare a risplendere in una stagione che, fino ad ora, è stata molto promettente per lui dal punto di vista statistico.

Negli ultimi giorni, Pulisic non ha avuto un rendimento eccellente. A causa di infortuni, condizioni fisiche non ideali e tante opportunità sprecate, l’americano non segna dal dicembre scorso, un tempo lunghissimo. L’ultima rete risale alla vittoria per 3-0 del Milan contro il Verona, datata 28 dicembre. In questa stagione, Chris ha realizzato 10 gol e fornito 2 assist, diventando attualmente il miglior goleador del Milan.