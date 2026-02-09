Milan, I cugini allungano a più 8: la classifica

L'Inter è passata a Sassuolo me tre la Juventus ha pareggiato contro la Lazio. Conte tribola ma vince a Genova

Il campionato italiano è tornato ad avere la sua classifica ad asterischi. La causa sono Milan e Como che dopo aver disdetto il proprio incontro a Perth, si affronteranno il 18 Febbrao a causa delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Nel frattempo le altre squadre hanno fatto passi avanti in classifica.

L’Inter ha vinto in scioltezza a Sassuolo portandosi a quota 58 punti. Il Napoli di Antonio Conte mette la seconda vittoria consecutiva contro il Genoa per 2 a 3 realizzando 49 punti totali. Una specie di passo falso è quello della Juventus che pareggiando contro la Lazio 2 a 2 ha interrotto le sua striscia positiva arrivando ad ottenere 46 punti.

La Roma andrà in campo questa sera contro il Cagliari. Tutto ciò serve al Milan come motivo in più per non abbassare la guardia e ritornare ad affermarsi tra le prime quattro.

La classifica:

Inter 58

Milan 50*

Napoli 49

Juventus 46

Roma 43*