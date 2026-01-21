Verso Roma-Milan: Gasperini allo scoperto: le parole

Il tecnico dei giallorossi ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro lo Stoccarda: le parole

Alla vigilia dell’incontro di Europa League contro lo Stoccarda in programma domani, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, che domenica dovrà sfidare il Milan in campionato, ha dichiarato a Sky: “Certamente la sfida con il Milan di domenica è quella che monopolizza i nostri pensieri, considerando anche le recenti vittorie ottenute in campionato e la nostra attuale posizione”.

Gasperini prosegue: “Tuttavia, abbiamo anche la partita contro lo Stoccarda, un’ottima formazione, in cui ci giochiamo l’accesso diretto agli ottavi di finale. È un’occasione per osservare anche i più giovani e il loro sviluppo. “