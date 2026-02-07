Milan, Domani ripartono gli allenamenti: il punto

Mercoledì mattina, dopo la partita di Bologna, i giocatori del Milan hanno svolto una sessione di recupero a Milanello. Allegri ha poi deciso di dare ai suoi ragazzi un periodo di tre giorni di riposo, permettendo così ai calciatori di rilassarsi prima di riprendere gli allenamenti domenica pomeriggio, in preparazione della terza trasferta consecutiva, questa volta a Pisa.
Nel fine settimana, il Milan non sarà impegnato in campionato a causa del rinvio della gara di San Siro contro il Como. Lo stadio milanese sarà occupato per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Come già accennato, i rossoneri torneranno a giocare venerdì 13 febbraio contro il Pisa. L’incontro Milan-Como, verrà recuperato mercoledì 18 febbraio alle 20:45.