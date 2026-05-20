Il direttore Antonio Vitiello ha commentato il futuro di Massimiliano Allegri

La volontà del mister

Le parole di Pellegatti sul post Allegri

"A partire da lunedì, ci aspettiamo modifiche importanti per rendere il Milan davvero in grado di competere nel mondo dello sport, e non solo attraverso frasi ad effetto che ormai non hanno più valore. Sarà necessario anche valutare la scelta dell’allenatore. Domenica, in caso di qualificazione alla Champions League, scatterà il rinnovo automatico fino al 2028, per un importo di circa sei milioni di euro, ma poi dovremo attendere cosa deciderà. Rimarrà in una situazione di questo tipo? Con dirigenti che si intromettono nelle questioni di mercato e nelle sue attività? Perché quanto emerso con Ibrahimovic è davvero grave. Contattare i giocatori ignorando e sminuendo il proprio allenatore è del tutto inaccettabile. Senza contare le decisioni riguardanti il mercato estivo e invernale. Se Allegri riceverà garanzie sui nuovi acquisti estivi e sulla dirigenza, allora potrà continuare a lavorare con il Milan. "è motivato a restare e ha già stilato una lista per il mercato dei trasferimenti.desidera ingaggiare calciatori più esperti, puntando su profili simili a, che hanno supportato ilsia nei momenti positivi che in quelli difficili di questa stagione. L’allenatore ha l’intenzione di vincere e di competere anche in campo europeo con una squadra di alto livello. Pertanto, se il Milan dovesse qualificarsi per la, si aspetta almeno un rinforzo per ogni reparto.ha condiviso le sue opinioni a Radio Tutto Napoli su alcune questioni riguardanti

E Conte al Milan? È una possibilità reale?

"No, Conte al Milan… voglio sottolineare che dobbiamo attendere di capire chi assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore sportivo, e come cambierà la dirigenza. Attualmente, senza una figura sicura che prenda decisioni, non ho idea per quanto riguarda la scelta di un allenatore, compreso Allegri. Se ne era parlato quando il Milan… ora, se Allegri dovesse andarsene, non so se il Milan opterà per Conte. Non ci ho mai riflettuto, non è mai stato considerato, poiché fino a poco tempo fa sembrava dovesse restare a Napoli. "

Che opinione hai su Aurelio De Laurentiis?

"A mio parere, le critiche rivolte a De Laurentiis non hanno ragione di esistere. Negli anni passati, prima di conquistare due Scudetti in tre stagioni, il Napoli è sempre stato presente in Champions, il che è un grande traguardo. Ha dovuto confrontarsi con un Napoli di altissimo livello e una Juventus molto forte, perché se la Juventus non avesse avuto quella qualità, il Napoli avrebbe potuto vincere uno o due trofei. È successo una volta che è arrivato secondo, ma anche Silvio Berlusconi ha chiuso al decimo e all'undicesimo posto nel 1996 e nel 1997, a dimostrazione che può succedere una stagione sfavorevole. Contestare De Laurentiis mi sembra illogico. Personalmente, avendo vissuto esperienze con i cinesi e successivamente con i fondi, vedo il Napoli e la Juventus di John Elkann in una condizione fantastica e da ammirare. Ricordate che se De Laurentiis dovesse andare via, si rischierebbe di trovarsi in una situazione incerta. È importante apprezzare un presidente come De Laurentiis. Coloro che criticano De Laurentiis non comprendono cosa accada al di fuori di Napoli".