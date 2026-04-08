Verso Milan-Udinese: Allegri torna alle sicurezze?

La prossima sfida sarà contro l'Udinese e il Milan vuole riportare la vittoria all'interno del proprio stadio

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il Milan deve immediatamente rialzarsi. L’obiettivo è vincere sabato a San Siro contro l’Udinese per consolidare il posto in Champions. Durante il primo giorno di allenamento a Milanello, i giocatori che sono stati in panchina o hanno avuto poco tempo in campo al “Maradona” hanno lavorato sul terreno di gioco. Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra, rendendosi disponibile per la partita contro i friulani. Il difensore compete per un posto con De Winter, accanto a Tomori e Pavlovic davanti a Maignan. Potrebbero esserci delle modifiche sulle fasce: Saelemaekers appare un po’ stanco mentre Athekame sta migliorando; c’è anche incertezza a sinistra tra Bartesaghi e Estupinan. In mezzo al campo, Modric e Rabiot sono sicuri di una maglia, mentre uno tra Ricci e Loftus-Cheek potrebbe sostituire il poco efficace Fofana visto contro il Napoli. La coppia Nkunku-Fullkrug non ha reso come sperato: contro l’Udinese potrebbero tornare dal primo minuto Leao e Pulisic, ma bisogna considerare anche la possibilità di Gimenez e persino l’ipotesi di un modulo 4-3-3 dall’inizio.

I possibili 11 di partenza (3-5-2)

16 Maignan, 23 Tomori ,46 Gabbia, 31 Pavlovic, 24 Athekame, 8 Loftus-Cheek, 14 Modric,12 Rabiot, 33 Bartesaghi,11 Pulisic, 10 Leao

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 5 De Winter, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 4 Ricci, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug, 18 Nkunku

Ballottaggi: Gabbia-De Winter (60-40); Athekame-Saelemaekers (55-45); Bartesaghi-Estupinan (60-40); Ricci-Loftus-Cheek (45-55)

Il bollettino

Indisponibili: Gabbia

Squalificati: nessuno

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers