Milan, Allegri ritrova Tomori: ansia per Pavlovic: la probabile

Mancano ancora tre giorni alla gara di recupero contro il Como ma secondo le indiscrezioni potrebbe tornare la difesa a tre

Diversi sono i giocatori ancora da valutare, sia in termini di prestazioni sia in termini fisici. Nel bollettino ufficiale sono più i giocatori in dubbio che infortunati e pertanto le indiscrezioni sono già all’ordine del giorno. Ecco la prima probabile di mister Allegri.

Calcando un possibile 3-5-2, tra i pali ci sarà Maignan. Davanti a sé ci potrebbero essere Tomori, Gabbia e Pavlovic (quest’ultimo da valutare per via dei punti alla testa ricevuti dopo la partita al Franchi). Sulle fasce dovrebbe trovare posizione Bartesaghi e Saelemaekers mentre a centrocampo Fofana, Modric e Rabiot torneranno in scena.

In attacco ci sono diversi dubbi. Leao tentenna a recuperare e Fullkrug potrebbe essere più adatto a subentrare. Assieme a Pulisic potrebbe essere il turno di Nkunku reduce dal goal del pareggio al Franchi.