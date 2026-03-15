Milan, Allegri ha scelto il sostituto di Rabiot

Il tecnico del Milan deve far fronte alla squalifica di Adrien Rabiot contro la Lazio. Due sono i nomi in ballottaggio

Stasera, nel posticipo domenicale della 29^ giornata di Serie A, il Milan affronterà la Lazio. Con una vittoria, la squadra avrebbe la possibilità di avvicinarsi a -5 dall’Inter in classifica. Tuttavia, dovrà rinunciare a Adrien Rabiot, sanzionato dal Giudice Sportivo per un turno dopo aver ricevuto la sua quinta ammonizione nel derby della scorsa domenica. Chi prenderà il posto del francese?

Secondo quanto riportato nell’edizione di oggi del Corriere della Sera, dopo aver visto Samuele Ricci come possibile sostituto per tutta la settimana, sarà Ardon Jashari a completare il centrocampo rossonero insieme a Youssouf Fofana e Luka Modric. Jashari ha prevalso nel confronto con l’ex capitano del Torino. Nonostante abbia avuto poche opportunità di giocare nelle ultime partite, lo svizzero avrà l’occasione perfetta per mettere in evidenza le sue abilità.