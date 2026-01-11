IlMilanista.it
Fiorentina-Milan | Allegri sceglie Fullkrug: le ufficiali

Lorenzo Focolari – 11 Gennaio, 13:59

Massimiliano Allegri

Toccherà al tedesco scendere in campo da titolare contro la Fiorentina: difesa a tre con de Winter nei primi undici

Queste sono le formazioni ufficiali per la partita tra Fiorentina e Milan, che si svolgerà nella ventesima giornata della Serie A 25/26.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic.

In panchina: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.