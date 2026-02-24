Milan, Parla Criscitiello: “Allegri? Pensa al proprio…”

Si tratta di un momento delicato per il Milan che deve tornare a vincere per stabilizzare il proprio futuro

Michele Criscitiello, durante una trasmissione su Sportitalia, discute la situazione di Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta contro il Parma di domenica scorsa. Ecco le sue osservazioni:

“Le notizie di febbraio non hanno lo stesso impatto di quelle di marzo e aprile, perché bastano un paio di vittorie per cambiare completamente la situazione. Tuttavia, ci troviamo nel punto più critico del rapporto tra l’attuale Milan e Allegri. Il tecnico non è soddisfatto di vari aspetti, inclusa la gestione del mercato del Milan, la confusione che persiste all’interno della società, le questioni legate alla proprietà e i rapporti con i dirigenti del club. Questa non è una frase forte o cercata per colpire, ma al momento Allegri sta pensando seriamente al proprio futuro in vista della prossima stagione”.

“Se prima sembrava impensabile un Milan 2026/27 senza Allegri, oggi sia il club che il tecnico non sono contenti della direzione che stanno prendendo le cose. Attualmente, lui si sta dedicando a conquistare uno dei primi quattro posti, che è l’obiettivo minimo. È stato ingaggiato con l’intento di riportare il Milan in Champions, e lo farà da professionista esperto quale è. Ma al momento Massimiliano Allegri non ha più la certezza di proseguire con il Milan, a meno che non riceva conferme e rassicurazioni chiare. Inoltre, a quanto mi risulta, il legame con Ibrahimovic e Furlani, le due figure chiave, non è così forte come lo era qualche mese fa. “