Milan, Parla Criscitiello: “Allegri? Pensa al proprio…”

Michele Criscitiello, durante una trasmissione su Sportitalia, discute la situazione di Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta contro il Parma di domenica scorsa. Ecco le sue osservazioni:
“Le notizie di febbraio non hanno lo stesso impatto di quelle di marzo e aprile, perché bastano un paio di vittorie per cambiare completamente la situazione. Tuttavia, ci troviamo nel punto più critico del rapporto tra l’attuale Milan e Allegri. Il tecnico non è soddisfatto di vari aspetti, inclusa la gestione del mercato del Milan, la confusione che persiste all’interno della società, le questioni legate alla proprietà e i rapporti con i dirigenti del club. Questa non è una frase forte o cercata per colpire, ma al momento Allegri sta pensando seriamente al proprio futuro in vista della prossima stagione”.
“Se prima sembrava impensabile un Milan 2026/27 senza Allegri, oggi sia il club che il tecnico non sono contenti della direzione che stanno prendendo le cose. Attualmente, lui si sta dedicando a conquistare uno dei primi quattro posti, che è l’obiettivo minimo. È stato ingaggiato con l’intento di riportare il Milan in Champions, e lo farà da professionista esperto quale è. Ma al momento Massimiliano Allegri non ha più la certezza di proseguire con il Milan, a meno che non riceva conferme e rassicurazioni chiare. Inoltre, a quanto mi risulta, il legame con Ibrahimovic e Furlani, le due figure chiave, non è così forte come lo era qualche mese fa. “