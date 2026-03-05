Milan, Parla Legrottaglie: “Allegri? Ha una qualità unica…”

Il tecnico livornese è al centro del mercato per via dell'interesse presunto del Real Madrid a stagione in corso

Nicola Legrottaglie, (che ha avuto una breve esperienza con il Milan) ha parlato soprattutto del periodo attuale del club rossonero e della Juventus. Per quanto riguarda il Milan, Legrottaglie ha messo in evidenza due persone chiave: Massimiliano Allegri e Rafael Leao.

Allegri è stato di nuovo collegato al Real Madrid. Potrebbe essere una decisione azzeccata?

“Il punto cruciale è scoprire cosa ne pensa lui. Da una prospettiva esterna posso solo dire che sarebbe un peccato vedere Allegri andarsene dal nostro campionato, poiché è uno dei tecnici più vincenti della nostra storia. Il nostro calcio ha già delle difficoltà, e perderne i migliori non farebbe altro che aggravare la situazione. Ho avuto lui come allenatore e sono consapevole che chi lo ingaggia deve accettare sia i suoi punti di forza che le sue debolezze. È fondamentale comprendere come adattare le sue capacità al contesto appropriato.”

“Sicuramente la sua qualità principale è la gestione, oltre alla capacità di percepire ciò di cui ha bisogno la squadra in un determinato momento. Analizza quale sia la migliore soluzione per il gruppo e non si fa influenzare da idee preconfezionate. “