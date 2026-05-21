Modric, Goretzka, Allegri e altri nomi: tutti sono accomunati dal piazzamento in Champions League che passa per i novanta minuti contro il Cagliari
Leao-Milan, addio in estate?
Contatti tra la dirigenza e GoretzkaAllegri e Goretzka stanno comunicando da diverse settimane. Goretzka è in fase di negoziazione con il Milan da oltre un mese, ha discusso con o tutti i membri della dirigenza, ha parlato con Allegri, che è sicuramente una figura centrale, ha interagito anche con la parte sportiva, ovvero Igli Tare, e ha conversato con Giorgio Furlani, insomma, ha dialogato con tutti. Il calciatore tedesco desidera prendere una decisione quando sarà chiaro il quadro, vuole sapere se il Milan parteciperà alla Champions. La Champions League è cruciale per lui, poiché desidera continuare a competere per vincere, vuole concludere la carriera con motivazioni e stimoli. Sono convinto che nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana, Goretzka avrà una comprensione più chiara dei punti fondamentali del nuovo Milan e, a quel punto, dirà sì o no. Quindi, siamo ancora in questa fase, non abbiamo ancora una scelta definitiva, ma ci stiamo avvicinando.
"Regali da Champions. Goretzka subito e ancora Modric per l'Euro Diavolo".Così titola oggi La Gazzetta dello Sport riguardo al mercato del Milan, che potrebbe confermare la sua partecipazione alla Champions League 2026-2027 vincendo contro il Cagliari domenica. Per tornare a competere in Europa, sarà necessario un mercato significativo, includendo giocatori di grande esperienza internazionale, come Leon Goretzka, che da tempo è il primo obiettivo del club per il centrocampo. Il tedesco, in partenza a zero dal Bayern Monaco, ha già avviato i primi contatti con Max Allegri.
Anche Modric legato alla UclCon la qualificazione alla Champions League, si attenderà poi la conferma da parte di Luka Modric, che darà il consenso al club per attivare il rinnovo automatico del suo contratto per un altro anno. La sua esperienza, il suo carisma dentro e fuori dal campo e la sua personalità saranno determinanti per competere al massimo livello europeo per club.
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