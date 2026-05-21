Contatti tra la dirigenza e Goretzka

"Regali da Champions. Goretzka subito e ancora Modric per l'Euro Diavolo".

Anche Modric legato alla Ucl

stanno comunicando da diverse settimane.è in fase di negoziazione con ilda oltre un mese, ha discusso con o tutti i membri della dirigenza, ha parlato con, che è sicuramente una figura centrale, ha interagito anche con la parte sportiva, ovvero, e ha conversato con, insomma, ha dialogato con tutti. Il calciatore tedesco desidera prendere una decisione quando sarà chiaro il quadro, vuole sapere se ilparteciperà alla Champions. La Champions League è cruciale per lui, poiché desidera continuare a competere per vincere, vuole concludere la carriera con motivazioni e stimoli. Sono convinto che nei prossimi giorni, a partire dalla prossima settimana,avrà una comprensione più chiara dei punti fondamentali del nuovo Milan e, a quel punto, dirà sì o no. Quindi, siamo ancora in questa fase, non abbiamo ancora una scelta definitiva, ma ci stiamo avvicinando.Così titola oggi La Gazzetta dello Sport riguardo al mercato del, che potrebbe confermare la sua partecipazione alla Champions League 2026-2027 vincendo contro ildomenica. Per tornare a competere in Europa, sarà necessario un mercato significativo, includendo giocatori di grande esperienza internazionale, come, che da tempo è il primo obiettivo del club per il centrocampo. Il tedesco, in partenza a zero dal Bayern Monaco, ha già avviato i primi contatti conCon la qualificazione alla Champions League, si attenderà poi la conferma da parte di, che darà il consenso al club per attivare il rinnovo automatico del suo contratto per un altro anno. La sua esperienza, il suo carisma dentro e fuori dal campo e la sua personalità saranno determinanti per competere al massimo livello europeo per club.