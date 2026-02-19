Milan, Allegri espulso: l’analisi di Ravezzani

Il tecnico livornese ha rimediato un'espulsione nel turno di recupero contro il Como che ha acceso un forte dibattito

Oggi il comunicato del Giudice Sportivo ha spiegato perché Massimiliano Allegri è stato espulso nella partita Milan-Como. L’allenatore del Milan è stato mandato via perché “al 34° del secondo tempo ha lasciato l’area tecnica per discutere con un membro dello staff avversario”. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è rimasto piuttosto perplesso da questo episodio. Ecco cosa ha condiviso su X:

“Ci troviamo di fronte a una situazione paradossale. Allegri è stato squalificato per un turno per aver abbandonato l’area tecnica. A questo punto, tutti gli allenatori dovrebbe essere squalificati ogni domenica. È permesso, invece, insultare l’arbitro. Davvero interessante”.