Il Milan affronterà domenica sera alle 20.45 il Cagliari in una partita da dentro o fuori: serve una vittoria per conquistare la Champions League, anche perché è impensabile affidarsi all'eventuale passo falso delle concorrenti, impegnate in contemporanea.

Parlando di possibili scelte di formazione, Allegri si affiderà a quella che ritiene la miglior formazione possibile, anche perché c’è praticamente tutto il gruppo a disposizione. Sarà interessante capire quali saranno le decisioni definitive: in casi come questi è lecito aspettarsi anche qualche esclusione illustre. Tra gli esclusi dallo schieramento iniziale potrebbero esserci addirittura sia Leao che Pulisic, al momento scesi un po’ nelle gerarchie.Allegri dovrebbe infatti premiare il momento di forma di Nkunku e affiancargli una prima punta di ruolo, uno tra Fullkrug e Gimenez. Vediamo allora tutta la probabile formazione rossonera, con ancora cinque ballottaggi aperti.

I dubbi di Allegri verso Milan-Cagliari

In portaè sicuro del posto, così comeal centro della difesa ecome braccetto sinistro. Sul centro-destra si apre nuovamente il ballottaggio tra, con l’inglese leggermente favorito.Sulle fasce altri due dubbi:a destra ea sinistra. In vantaggio ci sono i due che hanno giocato anche a Genova, ovvero Athekame e Bartesaghi. Saelemaekers torna dalla squalifica ma potrebbe essergli preferito il giovane svizzero, reduce da un ottimo momento di forma. Sarebbe quindi un’altra esclusione importante per scelta tecnica, insieme ai nomi già citati. Ma aspettiamo ancora prima di sciogliere definitivamente questo ballottaggio.

In mezzo al campo, davanti alla difesa, tornerà Modric con una mascherina protettiva dopo la recente frattura allo zigomo. Da mezzala sinistra ci sarà sicuramente Rabiot, mentre sulla destra resta apertissimo il ballottaggio tra Fofana e Ricci, al momento praticamente sul 50 e 50.

In avanti, come già anticipato, ci sarà Nkunku a supporto di uno tra Fullkrug e Gimenez, col tedesco leggermente avanti ad oggi.

Da domani partirà poi il ritiro che servirà sia alla squadra per compattarsi in vista di una sfida così importante - come già accaduto la scorsa settimana- sia ad Allegri per sciogliere gli ultimi dubbi e decidere il miglior schieramento possibile.