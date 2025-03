Milan News – Allegri o Conte, Pedullà sgancia la bomba: “Io vi dico che…”

Se c'è una sicurezza in casa Milan in questo momento di grande incertezza e difficoltà generale è quella che il club rossonero ripartirà quasi da zero la prossima stagione. A breve verrà scelto un nuovo direttore sportivo, poi cambierà anche l'allenatore e gran parte della rosa del Milan verrà rivoluzionata durante il prossimo calciomercato estivo. In questo momento, come è normale che sia, le priorità sono il ds e il tecnico. E a tal proposito, in queste ultime ore stanno girando alcune news decisamente rilevanti in orbita Milan. Tra i nomi più caldi per la panchina rossonera in vista del dopo-Conceicao, il nome più caldo e chiacchierato è sempre quello di Massimiliano Allegri, che piace per spessore, esperienza, conoscenza dell'ambiente milanista e perché comunque è un allenatore che porta risultati concreti. Parallelamente al nome di Allegri però, continuano a rimbalzare anche altri profili più o meno eclatanti tra i quali anche quello di Antonio Conte. In questo senso, in queste ore sono arrivate alcune clamorose indiscrezioni a sorpresa tra Allegri e Conte: ecco tutti i dettagli in merito <<<