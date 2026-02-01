Milan, Domani parlerà Allegri in conferenza

Il tecnico livornese presenterà domani la sfida contro il Bologna che si terrà martedì in trasferta al Dall’Ara

Il Milan si prepara ad affrontare il Bologna nella 23esima giornata del campionato di Serie A Enlive. L’incontro avrà inizio alle ore 20. 45 allo stadio Renato Dall’Ara, dove nella scorsa stagione la squadra guidata da Sergio Conceiçao ha subito una sconfitta, mettendo fine alle speranze di qualificazione per la Champions League.

Rispetto a quel periodo, le circostanze sono cambiati lievemente, sia per il Milan che per il Bologna, che sta attraversando un momento particolarmente difficile nel campionato. Tuttavia, non bisogna sottovalutare il team di Vincenzo Italiano, che rimane comunque una squadra competitiva e ha ottenuto risultati significativi tra le mura amiche, come la vittoria contro il Napoli.

Domani si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, come avviene di solito alla vigilia di un match. L’allenatore di Livorno si presenterà davanti ai giornalisti nella sala conferenze del centro sportivo di Milanello alle 12. L’evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e sull’app ufficiale del club rossonero.