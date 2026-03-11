Milan, Pellegatti incita alla rimonta: le parole

Dopo la vittoria nel derby Carlo Pellegatti ha analizzato le possibilità del Milan in ottica campionato e vertice Scudetto

A Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, il giornalista Carlo Pellegatti ha discusso del match tra Milan e Inter. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Milan ha affrontato un’Inter meno forte del solito, specialmente a causa delle assenze. La squadra rossonera ha mostrato determinazione, preparando benissimo la gara e contrastando gli sforzi dell’Inter. Bonny e Pio Esposito non sono comparabili a Thuram e Lautaro. Spero che il campionato possa riaprirsi; sette punti sono tanti, ma che male c’è a dire che la corsa è ancora aperta? Il Milan ha evidenziato degli stessi difetti in attacco, ma dobbiamo dare credito ad Allegri: senza attaccanti, siamo riusciti a conquistare 60 punti. Abbiamo creato disagio ai tifosi dell’Inter, che prima erano più sereni.”

“Qual è il rimpianto del Milan? Personalmente, non riguardo ai risultati. È mancanza di Leao e Pulisic nelle loro migliori forme. In gennaio avevi un vantaggio di un punto sull’Inter, e poi loro ti hanno superato. Con Leao e Pulisic in forma, avresti potuto conquistare qualche incontro in più. Quando Gimenez torna, sarà molto prezioso, perché con lui in campo subivi meno gol. “