Albertini: “Vincere il derby dà fiducia. Nel ’99 abbiamo vinto quando nessuno ci accreditava”

MILANO – Durante il programma radiofonico “Tutti Convocati” in onda sulle frequenze di Radio 24 è intervenuto Demetrio Albertino. Ecco cosa ha detto l’ex giocatore sul Milan: “I risultati del post lockdown hanno dato una consapevolezza incredibile al Milan. Il derby è una partita diversa, vincerla dà fiducia e ti instrada su quelli che sono gli obiettivi. So che è difficile, ma il Milan ha il dovere di entrare nelle prime quattro. Tutto il resto sono chiacchiere. Lo Scudetto? Juventus e Inter sono un gradino sopra… Io però ho vinto anche nel ’99 quando nessuno ci accreditava per la vittoria. Comunque, alla fine vincerà chi riuscirà a gestire meglio i momenti difficili”.