Milan, Capello su Jashari al posto di Rabiot: le parole

L'ex tecnico del Milan ha analizzato brevemente cosa comporterà l'assenza di Rabiot questa sera e come Jashari potrebbe sostituirlo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha espresso la sua opinione sulla sfida di questa sera contro la Lazio: “Sarà una partita difficile. La squadra di Sarri recentemente ha mostrato grande umiltà e dispone anche di giocatori in grado di colpire in contropiede. Inoltre, il Milan dovrà fare a meno di Rabiot. . . Quanto è significativa l’assenza del francese? Molto, poiché è colui che innalza l’intensità di gioco e imposta il ritmo per gli altri. Senza Rabiot, la squadra tende spesso a risultare meno dinamica, quasi monotona”.

A prendere il posto del francese dovrebbe essere Ardon Jashari: “Non lo conosco ancora a sufficienza per esprimere un parere. Tuttavia, se Allegri opta per lui al posto di Ricci, avrà sicuramente le sue motivazioni. So soltanto che il Milan dovrà mostrarsi molto organizzato, poiché la Lazio è capace di creare problemi”.